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Общество

Владимир Путин повысил страховые выплаты пассажирам такси

Закон о четырехкратном увеличении с 1 сентября 2024 года размера страховых выплат пассажирам легковых такси подписал президент России Владимир Путин. Об этом следует из размещенного на сайте правовой информации документа, пишет агентство «Прайм».

Закон позволит повысить безопасность пассажиров легковых такси и их финансовую защиту в случае причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу путем распространения с 1 сентября следующего года на легковые такси системы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП).

Так, выплаты в счет возмещения вреда жизни пассажира такси достигнут 2,025 миллиона рублей, его здоровью — двух миллионов рублей, за причинение вреда имуществу пассажира — от 23 тысяч рублей на человека.

Отмечается, что ранее пострадавший пассажир такси мог рассчитывать на максимальную выплату лишь в 500 тысяч рублей в счет возмещения вреда жизни или здоровью по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

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