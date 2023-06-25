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Культура

Ансамбль «Уграда» из Псковской области стал лауреатом всероссийского конкурса

Ансамбль «Уграда» из Псковской области стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса народных хоров и фольклорных ансамблей «Поет село родное. Перезагрузка». Об этом в своем телеграм-канале сообщила председатель комитета по культуре региона Ольга Тимофеева.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Ольги Тимофеевой

Под руководством Галины Березиной коллектив прошел отборочный тур и был приглашен в составе 24 коллективов со всей России на финал конкурса в город Тольятти Самарской области.

«Буквально несколько часов назад ансамбль выступил на гала-концерте, где был удостоен звания лауреата III степени. Я искренне поздравляю фольклорный ансамбль «Уграда» с достойным выступлением и почетным результатом и благодарю губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за оказанное содействие в поддержке коллектива и всей традиционной народной культуры нашего региона», – написала Ольга Тимофеева.

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