Ансамбль «Уграда» из Псковской области стал лауреатом всероссийского конкурса

22:35, 25 июня 2023, ПАИ

Ансамбль «Уграда» из Псковской области стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса народных хоров и фольклорных ансамблей «Поет село родное. Перезагрузка». Об этом в своем телеграм-канале сообщила председатель комитета по культуре региона Ольга Тимофеева.

Под руководством Галины Березиной коллектив прошел отборочный тур и был приглашен в составе 24 коллективов со всей России на финал конкурса в город Тольятти Самарской области.

«Буквально несколько часов назад ансамбль выступил на гала-концерте, где был удостоен звания лауреата III степени. Я искренне поздравляю фольклорный ансамбль «Уграда» с достойным выступлением и почетным результатом и благодарю губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за оказанное содействие в поддержке коллектива и всей традиционной народной культуры нашего региона», – написала Ольга Тимофеева.