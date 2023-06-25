Псковские воздушные гимнастки привезли 14 медалей с международного чемпионата

23:22, 25 июня 2023, ПАИ

14 медалей привезли псковские воздушные гимнастки с международного чемпионата в Санкт-Петербурге AURORA GLOBAL, большинство из них заняли первое место. Об этом ПАИ сообщила тренер по воздушной гимнастике и спорту на пилоне Псковской области Софья Колоскова.

Чемпионат проходил с 24 по 25 июня, на нём выступало более 400 атлетов по воздушной гимнастике и пилонному спорту. «Представители 35 городов из стран СНГ – и Псковская область показала высокий результат!» – отметила Софья Колоскова.

Итоги чемпионата:

Вероника Васильева, спортивный пилон, начинающие – 2-е место,

Диана Крикун , спортивный пилон, любители – 1-е место,

Софья Колоскова, спортивный пилон, профессионалы – 2-е место,

Серафима Любых, артистический пилон, начинающие – 2-е место,

Есения Любых, артистический пилон, начинающие – 3-е место,

Виктория Калинина, артистический пилон, профессионалы – 1-е место,

Ксения Андреева, артистический пилон, начинающие – 2-е место,

София Ясвина, артистический пилон, начинающие – 1-е место,

Ирина Ветрова, артистический пилон, начинающие – 1-е место,

Екатерина Иванова, артистический пилон, любители – 1-е место,

Софья Колоскова, артистический пилон, профессионалы – 1-е место,

Виктория Федотова, артистический пилон, любители – 1-е место,

Ксения Игнатьева, воздушное кольцо, начинающие – 1-е место,

Виктория Калинина, воздушное кольцо, любители – 1-е место.

Кроме того, спортсменки забрали командный кубок.