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Псковские воздушные гимнастки привезли 14 медалей с международного чемпионата

14 медалей привезли псковские воздушные гимнастки с международного чемпионата в Санкт-Петербурге AURORA GLOBAL, большинство из них заняли первое место. Об этом ПАИ сообщила тренер по воздушной гимнастике и спорту на пилоне Псковской области Софья Колоскова.

Чемпионат проходил с 24 по 25 июня, на нём выступало более 400 атлетов по воздушной гимнастике и пилонному спорту. «Представители 35 городов из стран СНГ – и Псковская область показала высокий результат!» – отметила Софья Колоскова.

Фото здесь и далее: Софья Колоскова

Итоги чемпионата:

  • Вероника Васильева, спортивный пилон, начинающие – 2-е место,
  • Диана Крикун , спортивный пилон, любители – 1-е место,
  • Софья Колоскова, спортивный пилон, профессионалы – 2-е место,
  • Серафима Любых, артистический пилон, начинающие – 2-е место,
  • Есения Любых, артистический пилон, начинающие – 3-е место,
  • Виктория Калинина, артистический пилон, профессионалы – 1-е место,
  • Ксения Андреева, артистический пилон, начинающие – 2-е место,
  • София Ясвина, артистический пилон, начинающие – 1-е место,
  • Ирина Ветрова, артистический пилон, начинающие – 1-е место,
  • Екатерина Иванова, артистический пилон, любители – 1-е место,
  • Софья Колоскова, артистический пилон, профессионалы – 1-е место,
  • Виктория Федотова, артистический пилон, любители – 1-е место,
  • Ксения Игнатьева, воздушное кольцо, начинающие – 1-е место,
  • Виктория Калинина, воздушное кольцо, любители – 1-е место.

Кроме того, спортсменки забрали командный кубок.

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