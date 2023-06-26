Международный день в поддержку жертв пыток отмечают 26 июня

08:13, 26 июня 2023, ПАИ

26 июня отмечается Международный день в поддержку жертв пыток. Как пишет сalend.ru, эта дата направлена на искоренение пыток и обеспечение эффективного функционирования конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Пытки являются преступлением в соответствии с принципами международного права. Во всех соответствующих документах они строго запрещаются и не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах. Состояние или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение не могут служить оправданием пыток, как и приказ вышестоящего начальника или государственной власти. Каждое государство-участник предпринимает эффективные законодательные, административные, судебные и другие меры для предупреждения актов пыток на любой территории под его юрисдикцией.

Для выхода из посттравматического состояния в результате пыток необходимы своевременные специализированные программы. Деятельность реабилитационных центров по всему миру показывает, что жертвы пыток могут начать забывать о пережитых страданиях, чтобы полностью исцелиться. Также в рамках управления верховного комиссара ООН по правам человека действует фонд добровольных взносов ООН для жертв пыток, который занимается их проблемами, распределяя средства для помощи таким людям и их семьям.