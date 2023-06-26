Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Международный день в поддержку жертв пыток отмечают 26 июня

26 июня отмечается Международный день в поддержку жертв пыток. Как пишет сalend.ru, эта дата направлена на искоренение пыток и обеспечение эффективного функционирования конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Пытки являются преступлением в соответствии с принципами международного права. Во всех соответствующих документах они строго запрещаются и не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах. Состояние или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение не могут служить оправданием пыток, как и приказ вышестоящего начальника или государственной власти. Каждое государство-участник предпринимает эффективные законодательные, административные, судебные и другие меры для предупреждения актов пыток на любой территории под его юрисдикцией.

Для выхода из посттравматического состояния в результате пыток необходимы своевременные специализированные программы. Деятельность реабилитационных центров по всему миру показывает, что жертвы пыток могут начать забывать о пережитых страданиях, чтобы полностью исцелиться. Также в рамках управления верховного комиссара ООН по правам человека действует фонд добровольных взносов ООН для жертв пыток, который занимается их проблемами, распределяя средства для помощи таким людям и их семьям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 июня 2023

Грозы и ливни ожидаются сегодня в Пскове
26 июня 2023

Сильные дожди ожидаются в десяти регионах России
26 июня 2023

Курс доллара на Мосбирже впервые превысил 86 рублей с марта 2022 года
26 июня 2023

Тёплая погода сохранится на Северо-Западе России
25 июня 2023

Пушкиногорцев проинформировали о проведении ДЭГ на выборах
25 июня 2023

Ольга Тимофеева посетила лагерь «Курган Дружбы»
25 июня 2023

ФОТОФАКТ. Ангел из облаков над Невельским районом
25 июня 2023

Владимир Путин повысил страховые выплаты пассажирам такси

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...