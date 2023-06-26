Курс доллара на Мосбирже впервые превысил 86 рублей с марта 2022 года

08:35, 26 июня 2023, ПАИ

На открытии валютных торгов на Московской бирже 26 июня курс доллара впервые превысил 86 рублей с 30 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже преодолел отметку в 95 рублей впервые с 25 апреля, а курс юаня стал свыше 12 рублей впервые с 7 апреля.

Напомним, что курс рубля начал резко снижаться в конце прошлой недели. В ночь с 23 на 24 июня банки резко подняли цены продажи иностранных валют, утром они превышали биржевые показатели по доллару и евро на 10-13 рублей и 12-14 рублей соответственно.