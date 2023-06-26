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Половина работодателей Псковской области поднимут зарплаты своим сотрудникам – опрос

Половина работодателей Псковской области поднимут зарплаты своим сотрудникам, следует из результатов опроса, который провела служба исследований hh.ru.

Фото ПАИ

Половина компаний (51 %) Северо-Западного федерального округа, в том числе в Псковской области, намерены до конца года поднять заработные платы своим сотрудникам. По России в целом о таких планах заявили также более 50 % компаний. Чаще всего это работодатели из IT-отрасли (63 %), строительные компании (63 %) и производители непищевых товаров народного потребления (62 %).

Ещё 38 % местных работодателей сообщили, что не планируют менять зарплаты сотрудников в этом году (по России в целом таких оказалось также 38 %). Остальные 11 % пока не определились (по России — 6 %). Примечательно, что сокращение заработных плат пока не заявляется среди работодателей регионов СЗФО, при этом в других регионах России такая ситуация уже запланирована в 3 % компаний. Чаще всего это работодатели из отрасли розничной торговли (8 %), а также финансовых технологий (6 %).

В 35 % случаев изменения (рост зарплаты) коснутся фиксированной части, то есть окладов. 32 % работодателей отметили, что изменится и оклад, и переменная (премиальная) часть. В 27 % компаний изменятся только премии.

Анализ заработных плат показал, что среднее финансовое вознаграждение в вакансиях hh.ru растёт практически во всех значимых сегментах рынка труда. В частности, по России в целом увеличились зарплаты продавцов — 37 931 рубль в I квартале 2023 года (рост на 3 % по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году), курьеров — 89 655 рублей (на 16 %), работников инженерно-технического толка — 70 000 рублей (на 2 %), рабочих — 68 965 рублей (на 9 %). По прогнозам аналитиков hh.ru, зарплаты рабочего и массового персонала, курьеров, а также представителей сферы производства в 2023 году могут вырасти на 15 % и более. В то же время практически не заметен рост зарплат у белых воротничков — в среднем кандидатам уровня «специалист» предлагали 58 000 рублей в I квартале 2023 года, что на 1 % больше прошлогоднего показателя.

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