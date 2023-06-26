Сильные дожди ожидаются в десяти регионах России

09:10, 26 июня 2023, ПАИ

Сильные дожди ожидаются в десяти регионах России, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра страны Романа Вильфанда.

«Сильные дожди прогнозируются в Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской областях 26-27 июня. Очень сильный дождь, ливень, гроза, крупный град, усиление ветра до 25 метров в секунду ожидают Челябинскую область. В Ставропольском и Краснодарском краях во вторник тоже прогнозируется сильный дождь с грозой», – сообщил метеоролог.

Также он отметил, что в нескольких регионах ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. «Речь о Якутии, Хабаровском крае, Магаданской области, а также об Архангельской, Вологодской, Костромской областях, Коми», – уточнил Роман Вильфанд.

Отметим, что на Северо-Западе России в атмосфере будет доминировать антициклон. Локальные дожди и грозы возможны только в начале и конце рабочей недели.