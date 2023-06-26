Более 12 тысяч гектаров земли заросли сорняками в Псковской области

15:04, 26 июня 2023, ПАИ

Более 12 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, заросших сорняками, выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе выездных исследований сотрудники ведомства выявили 225 земельных участков общей площадью 12 175 гектаров. Владельцам земель объявили 105 предостережений.

В Россельхознадзоре напомнили, что обязанность собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов по недопущению зарастания сельскохозяйственных угодий деревьями и кустарниками, сорными растениями, по сохранению достигнутого уровня мелиорации установлена статьей 13 Земельного кодекса Российской Федерации.