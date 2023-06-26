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Общество

Грозы и ливни ожидаются сегодня в Пскове

26 июня в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы, сообщает Псковский гидрометцентр. Ночью местами небольшой кратковременный дождь. Ветер восточных направлений, умеренный. Температура днем +19...+24, ночью +8...+13.

В Пскове днем кратковременные дожди, гроза. Ночью без существенных осадков. Температура днем +20...+22, ночью +9...+11 градусов. В Великих Луках днем кратковременные дожди, гроза, возможны ливни. Ночью небольшой кратковременный дождь. Температура днем +19...+21, ночью +10...+12.

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