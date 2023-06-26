Инициаторами ссор из-за денег в Пскове чаще становятся женщины – опрос

09:51, 26 июня 2023, ПАИ

Чаще всего финансовые разногласия случаются в семьях, где женщина зарабатывает больше мужчины, при этом в большинстве случаев инициаторами ссоры становятся женщины, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

О том, что в их семье больше зарабатывает мужчина, сообщили 49% представителей сильного пола и 45% женщин. По словам каждого пятого опрошенного, в их паре доходы примерно одинаковы. О более высокой зарплате женщины в семье рассказали 15% мужчин и 12% представительниц прекрасного пола.

Каждая четвертая женщина и 28% мужчин признались, что нехватка денег в семейном бюджете иногда становится поводом для конфликтов. Намного чаще это случается в парах, где больше зарабатывает женщина: таким опытом поделились 44% мужчин с более низким, чем у жены, доходом, и 34% девушек-добытчиц. Реже всего о ссорах на финансовой почве рассказывают женщины, зарабатывающие примерно столько же, сколько их мужья (21%), и мужчины с более высоким доходом (24%).

Инициаторами конфликтов из-за нехватки денег чаще становятся женщины: о том, что в их недавнем споре было именно так, сообщили 42% женщин и 48% мужчин. Признающих за собой разжигание ссор на финансовую тему вдвое больше среди женщин-добытчиц, чем среди женщин, зарабатывающих меньше мужа (62% против 30%). Мужчины с меньшим, чем у супруги, доходом обвиняют в этом свою вторую половину чаще других (54%).



По сравнению с ковидным 2021 годом женщины стали чуть чаще называть себя инициаторами конфликтов из-за денег (+3 п.п.).

