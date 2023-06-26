Схема движения автобусов временно изменилась в Великих Луках

10:28, 26 июня 2023, ПАИ

Схема движения общественного транспорта временно изменилась в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

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Как пояснили в комитете, изменения связаны с временным прекращением движения автотранспорта по улице Вокзальной от улицы Дружбы до улицы Гражданской.

С 9:00 26 июня до 23:00 28 июня движение всех автобусов будет организовано по улице Дружбы, улице Гоголя и улице Гражданской в прямом и обратном направлении.