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Общество

Схема движения автобусов временно изменилась в Великих Луках

Схема движения общественного транспорта временно изменилась в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: ПАИ | Анастасия Тарасова

Как пояснили в комитете, изменения связаны с временным прекращением движения автотранспорта по улице Вокзальной от улицы Дружбы до улицы Гражданской.

С 9:00 26 июня до 23:00 28 июня движение всех автобусов будет организовано по улице Дружбы, улице Гоголя и улице Гражданской в прямом и обратном направлении.

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