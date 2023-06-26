ПсковГУ стал лучшим по итогам реализации курса для вузов «Школьные сообщества»
ПсковГУ стал победителем курса для вузов «Школьные сообщества». Победителя объявили в рамках II Летнего педагогического форума «Сообщество образовательных организаций и инноваций». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
Координаторами курса от вуза выступили преподаватели института образования и социальных наук Елена Петраш, Инна Прадун, Светлана Буренина, Борис Борисов, Алена Козлова и Алексей Шпак.
Практический образовательный курс «Школьные сообщества» нацелен на развитие навыков студентов – будущих классных руководителей как комьюнити-менеджеров, способных выстраивать коммуникацию со всеми участниками образовательных отношений в ходе реализации учебной практики «Воспитательная работа в школе».
Для участников форума также провели мастер-классы «Социально-эмоциональный интеллект в профессии педагога» и «Руководитель школьных сообществ: компетенции и компетентности».
Отметим, главной целью форума является развитие педагогического сообщества.