ПсковГУ стал лучшим по итогам реализации курса для вузов «Школьные сообщества»

10:22, 26 июня 2023, ПАИ

ПсковГУ стал победителем курса для вузов «Школьные сообщества». Победителя объявили в рамках II Летнего педагогического форума «Сообщество образовательных организаций и инноваций». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Координаторами курса от вуза выступили преподаватели института образования и социальных наук Елена Петраш, Инна Прадун, Светлана Буренина, Борис Борисов, Алена Козлова и Алексей Шпак.

Практический образовательный курс «Школьные сообщества» нацелен на развитие навыков студентов – будущих классных руководителей как комьюнити-менеджеров, способных выстраивать коммуникацию со всеми участниками образовательных отношений в ходе реализации учебной практики «Воспитательная работа в школе».

Для участников форума также провели мастер-классы «Социально-эмоциональный интеллект в профессии педагога» и «Руководитель школьных сообществ: компетенции и компетентности».

Отметим, главной целью форума является развитие педагогического сообщества.