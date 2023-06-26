Шесть единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей

11:04, 26 июня 2023, ПАИ

С 17 по 23 июня сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 41 проверку обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Выявлено восемь административных правонарушений, изъято шесть единиц оружия, сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения. Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.