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Общество

Гендиректор «Мальской долины» станет гостем программы на «Серебряном дожде»

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 26 июня, в эфире радиостанции «Серебряный дождь». На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семёнова и Сергея Пакреева – гендиректор ООО ГК «Мальская долина» Геннадий Орлов.

Темы для обсуждения:

– Когда Мальская долина станет курортом общефедерального значения?

– Гостиничные номера по примеру «Хилтона»: какой сервис услуг доступен туристам на территории Мальской долины?

– Вместо карельского горного парка – отложения девонских пород палеозойской эры: какие уникальные экскурсии по экотропам предлагают инвесторы туристам?

– Поддержка от региона: как на государственные гранты можно расширить и укрупнить туристический бизнес?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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