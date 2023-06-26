Почти 27 тысяч псковичей пользуются «Пушкинской картой»

12:13, 26 июня 2023, ПАИ

Почти 27 тысяч молодых людей Псковской области являются обладателями «Пушкинской карты». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

На данный момент к проекту «Пушкинская карта» в Псковской области подключились 54 учреждения культуры, среди которых 30 культурно-досуговых учреждений, 12 музеев, восемь библиотек.

За время действия в регионе на участие в данной программе отобрано свыше 1,7 тысячи самых разных культурных мероприятий. Псковичи могут посетить спектакли Псковского областного театра кукол, концерты Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, ансамбля русской музыки «Псков».

В рамках «Пушкинской карты» в муниципальных образованиях области реализуется проект «Культурные выходные». Так, в этом году цикл мероприятий творческих коллективов и областных учреждений культуры прошёл в Куньинском, Локнянском, Новоржевском, Островском, Порховском районах.

Отметим, что для участия в программе молодые люди должны зарегистрироваться на портале «Госуслуги», установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура», после чего получить «Пушкинскую карту» – виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир». После этого обладатель «Пушкинской карты» может выбрать мероприятие из афиши в приложении и купить билет.

Стоит обратить внимание, что передача карты является нарушением правил программы. Билет, приобретенный по «Пушкинской карте», даёт право на посещение мероприятия только держателю карты, купившему билет, и не может быть передан другим лицам.

Напомним, что программа социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет «Пушкинская карта» стартовала с сентября 2021 года. Это уникальный проект для школьников, студентов и молодёжи, позволяющий бесплатно посещать культурно-образовательные мероприятия по всей России.