В Псковской гордуме прошло заседание комитета по бюджету

11:30, 26 июня 2023, ПАИ

Заседание комитета по бюджету, налогам и финансовой политике состоялось в понедельник, 26 июня, под председательством Юлии Пожидаевой. Депутаты рассмотрели отчет о работе комитета в 2022 году и вопрос о внесении изменений в бюджет Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Также они заслушали информацию по капитальному ремонту многоквартирных домов, капремонту и ремонту дорог и дворовых территорий, проездов к ним, установке детских площадок и капремонту объектов социальной сферы. Кроме того, участники заседания обсудили вопрос о привлечении кредитных ресурсов в 2023 году.