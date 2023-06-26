Участки трёх улиц закрыты для движения транспорта в Пскове

13:15, 26 июня 2023, ПАИ

Движение автотранспорта по участкам трёх улиц ограничили в Пскове с 26 июня в связи с проведением дорожных работ. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Так, с 26 июня по 3 июля будет закрыто движение транспорта по одной полосе проезжей части улицы Коммунальной в районе дома № 70 при движении от улицы Балтийской в сторону улицы Рокоссовского.

С 26 по 30 июня с 8:00 до 21:00 закрывается для проезда перекресток улиц Дновской и Мичуринской.

С 26 по 28 июня также будет закрыто движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Инженерной в районе дома № 14 при движении от улицы Аллейной в сторону улицы Индустриальной.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.