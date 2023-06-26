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Общество

Wildberries отменил списание средств за возврат бракованных вещей

Маркетплейс Wildberries доработал механизм возврата вещей с браком – теперь стоимость обратной доставки не будет списываться с покупателя при обращении к менеджеру пункта выдачи, пишет РИА Новости.

Уточняется, что раньше плата за возврат возвращалась только после подтверждения брака на складе. 

«Если покупатель заметил, что ему прислали не тот товар или он имеет дефекты, достаточно сообщить об этом менеджеру пункта выдачи. Он проверит товары и сделает соответствующую отметку в своём рабочем интерфейсе. После этого стоимость обратной транспортировки товаров с браком, ошибочно доставленных вещей или недокомплекта не будет списываться», — заявили там.

Ранее платный возврат товаров с браком на Wildberries в Роспотребнадзоре назвали незаконным. «При возврате некачественного товара продавцы или маркетплейсы не могут взимать или удерживать денежные средства потребителей, поскольку в законе прописана обязанность принять товар с недостатками и провести проверку качества», — отреагировали на жалобы россиян в Роспотребнадзоре.

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