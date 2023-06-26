Служба семейного консультирования приглашает псковских родителей поиграть в подвижные игры

17:45, 26 июня 2023, ПАИ

Игра и движение для ребёнка – важные моменты его развития. Физическая активность содействует укреплению организма, а в процессе игры ребенок приобретает множество неоценимых качеств: ловкость, наблюдательность, быстроту реакции. Помощь родителям по вопросам физической культуры и здоровьесбережения – одна из услуг службы семейного консультирования «Содействие», созданной при Псковском государственном университете.

О том, какие проблемы детей помогут решить их папам и мамам специалисты службы, рассказала старший преподаватель кафедры физической культуры и здоровьесбережения ПсковГУ Ирина Колбасова.

– Когда и зачем при ПсковГУ была создана служба «Содействие»?

– Служба семейного консультирования «Содействие» была создана при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках нацпроекта «Образование». Мы работаем второй год. Наша задача – безвозмездное оказание комплексной психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям или законным представителям детей, а также семьям, желающим принять на воспитание детей.

Обращаю внимание: мы не оказываем помощь детям, а работаем только с родителями. Консультирование, диагностика и коррекционные мероприятия с детьми по условиям проекта не входят в перечень наших услуг. Но к нам могут приходить родители детей любого возраста – от рождения до 18 лет. Можно анонимно обратиться, мы проконсультируем по любым вопросам.

Консультации проводят наши специалисты: психологи, педагоги, социальные работники, дефектологи, а также специалисты с юридическим образованием. Встречи проходят как в форме очных консультаций (в 2022 году у нас было проведено около 200 таких консультаций специалистов с родителями), так и дистанционно. Мы отвечаем на вопросы по телефону, по электронной почте, с помощью мессенджеров и в социальных сетях. Возможны дистанционные консультации онлайн.

Также мы проводим семинары, вебинары, мастер-классы и другие просветительские мероприятия. В частности, я консультирую по вопросам физической культуры и здоровьесбережения. У нас есть мастер-классы по физкультуре, по аэробике, по подвижным играм. Можно записаться, прийти и очно поучаствовать.

– С какими вопросами к вам обращаются родители?

– К нам обращаются по совершенно разным вопросам: нарушение осанки, лишний вес или просто ребёнок не хочет двигаться, родители не знают средств физической культуры для его развития. Когда мы проводили мастер-класс «Физическая культура в домашних условиях», родители были удивлены, сколько подвижных игр можно проводить дома. Основная проблема в том, что родители не знают, как заниматься со своими детьми. Они привыкли, что этим занимаются образовательные учреждения.

Главная задача взрослых – научить ребенка играть и поощрять игры, самим участвовать в детских забавах. Такое участие взрослых приносит двойную пользу: доставляет детям много радости и удовольствия, а папам и мамам дает возможность лучше узнать своего ребенка, стать его другом.

Мы предлагаем большой выбор игр для улицы и для дома: «Выбор номеров», «Лодочка», «Третий лишний», «Совушка» и многие другие.

– Родители знают эти игры?

– Нет. Большинство родителей родились в 1990-е годы, и они уже не знакомы с этими играми, для них это было чем-то вроде открытия. При этом такой совместный досуг с детьми не требует материальных затрат на материалы и оборудование. На мастер-классе мамы с удовольствием играли. Все игры и для улицы, и для дома есть у нас в архиве на странице группы в соцсети «ВКонтакте».

Также мы проводим для родителей мастер-классы по оздоровительной аэробике, потому что здоровый родитель – это здоровый ребёнок. Даём на занятии те упражнения, которые мамы могут выполнять со своими детьми. И многие эти рекомендации выполняют – приходят и сразу, пока не забыли, с детьми повторяют все движения перед зеркалом.

– Мастер-классы делятся по возрасту детей?

– К нам приходят родители детей разного возраста. Например, аэробику можно проводить для детей с шести лет, а нарушение осанки уже в год может быть. Конечно, игры должны быть адаптированы к возрасту ребёнка. Если игра слишком сложная, надо упростить её правила. А потом постепенно усложнять, чтобы у ребёнка был стимул стремиться к чему-то большему. В одну и ту же игру можно играть несколько раз подряд, в зависимости от настроения детей и характера двигательных заданий.

– В какие игры можно поиграть дома? Как отвлечь ребёнка от компьютера?

– Можно провести эстафету. В комнате разложить какие-нибудь предметы и спросить ребёнка, сколько времени ему понадобится, чтобы их собрать. А потом засечь время и попросить собрать предметы. Если семья большая, можно встать в кружок и поиграть, кто быстрее присядет десять раз, или раскидать фантики – кто быстрее соберёт.

– Сейчас много полных детей. Вы помогаете решать проблему с лишним весом?

– По вопросам питания мы консультируем. Но тут рецепт один: нужно ограничивать ребенка в еде, но только в том случае, если нет какого-либо заболевания. Потому что полнота может быть следствием заболевания, тогда нужна обязательно консультация врача. Также полные дети чаще всего у родителей, имеющих лишний вес. Поэтому работаем с родителями, чтобы они меняли режим питания.

– Какие ещё проблемы детей и родителей вы помогаете решать?

– У нас был вебинар «Как выбрать вид спорта ребёнку?», потому что много вопросов от родителей было по этой теме: когда надо выбирать вид спорта, не поздно ли задумываться об этом, когда ребёнок уже пошёл в школу, что делать, если малышу не нравится ни один вид спорта. Например, у одной из клиенток ребенок вообще никуда не хотел. Мы ей дали несколько адресов псковских спортивных клубов, и сейчас мальчик занимается плаванием.

Кстати, у нас в архиве есть записи всех вебинаров, и если кто-то не смог подключиться, мы можем предоставить эти записи.

– А есть какое-то универсальное спортивное занятие, которое подходит всем?

– Можно начать с ходьбы и бега. Это самое доступное и бесплатное. Парков у нас много – вышел и беги или шагом прогуливайся. Какой-то специальной дорогостоящей экипировки не требуется. Также полезна утренняя гигиеническая гимнастика. Но нужно, чтобы зарядка всегда была в режиме дня.

– А если ребёнок совсем не хочет двигаться? Что в этом случае делать?

– Тут тоже важен личный пример. Если мама сидит в телефоне, какой пример видит ребёнок? А если мама шурует со скандинавскими палками – совсем другое дело! На самом деле все просто: надо просто встать и начать. Или приходите к нам, а мы поможем.

Все консультации, как я уже говорила, бесплатные. Лимита на количество обращений тоже нет, и многие с нами консультируются постоянно. Но главное – у нас работают хорошие специалисты, готовые помочь родителям по самым разным вопросам воспитания и развития детей.

Подробности:

Служба семейного консультирования «Содействие» (ПсковГУ)

Адрес: Псков, улица Красноармейская, 1, аудитория № 17.

телефон: 8 (951) 750-63-19

Группа «ВКонтакте»: https://pskovsu.com/sodejstvie_family.