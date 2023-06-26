Старый асфальт снимают на улице Коммунальной в Пскове
Фрезерование асфальтового покрытия началось сегодня на улице Коммунальной на отрезке между улицами Рокоссовского и Балтийской в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своём Telegram-канале.
В начале июля планируется укладка асфальта, уточнил глава города.
Ремонт идёт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
26 июня 2023
Управляющая компания отремонтирует трубу в подъезде дома на улице Лепешинского в Пскове