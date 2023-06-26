Старый асфальт снимают на улице Коммунальной в Пскове

13:02, 26 июня 2023, ПАИ

Фрезерование асфальтового покрытия началось сегодня на улице Коммунальной на отрезке между улицами Рокоссовского и Балтийской в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своём Telegram-канале.

В начале июля планируется укладка асфальта, уточнил глава города.

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Ремонт идёт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».