6 из 10 псковичей считают, что сбережения стоит хранить в рублях − опрос

13:23, 26 июня 2023, ПАИ

6 из 10 псковичей доверяют рублю, а 4 из 10 выбрали его лучшей валютой для хранения сбережений, сообщается в опросе SuperJob.

Доверие к доллару и евро значительно ниже: в том, что следует перевести накопления в американскую валюту, уверены 38% опрошенных, в европейскую — 31%. Мнение об устойчивости рубля чаще всего разделяют представители старшего поколения (64%), тогда как уверенность в надежности доллара и евро больше свойственна опрошенным моложе 34 лет (47 и 37% соответственно).

Называя лучшую валюту для хранения сбережений, рублю отдают предпочтение 43% псковичей, доллару — 18%, евро — только 9%. За рублевые заначки чаще голосуют женщины, за долларовые — мужчины.