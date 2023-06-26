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Культура

27, 28 и 29 июня на объектах Псковского музея-заповедника пройдут санитарные дни

27, 28 и 29 июня на объектах Псковского музея-заповедника пройдут санитарные дни, сообщили ПАИ в учреждении.

27 июня (вторник) – санитарный день на следующих объектах музея: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; главное здание Псковского музея-заповедника; Картинная галерея Псковского музея-заповедника; Поганкины палаты; Приказная палата Псковского кремля; Власьевская башня; Плоская башня; Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского; Музей-квартира В. И. Ленина; Музей истории города Печоры; Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова; Музей-усадьба М. П. Мусоргского; Музей-усадьба С. В. Ковалевской.

28 июня (среда) – санитарный день на следующих объектах музея: Двор Постникова; Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза).

29 июня (четверг) – санитарный день в музейном комплексе «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).

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