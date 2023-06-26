Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Крупную партию рыбы запретили провозить через Псковскую область

Партию мороженной скумбрии общим весом 19,4 тонны с поддельной датой выработки не пропустили через МАПП «Убылинка» в Псковской области. Груз следовал из Исландии и направлялся в Казахстан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе контрольно-надзорного мероприятия Россельхознадзор установил, что дата выработки рыбы в ветеринарном сертификате не соответствовала информации на маркировочной этикетке товара.

Кроме того, дата прибытия груза в Литву опережала дату выдачи в ветеринарном сертификате Исландии.

В итоге сотрудники ведомства запретили ввоз скумбрии на таможенную территорию ЕАЭС и возвратили груз владельцу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 июня 2023

Девятая встреча литературного проекта «Букбар» прошла в Пскове
26 июня 2023

Номера уровня отеля Hilton появятся в парке «Мальская долина» в Печорском районе
26 июня 2023

Банк ДОМ.РФ назвал регионы с возросшим спросом на ипотеку на вторичном рынке
26 июня 2023

Ярмарка «Виноград» в Пскове прошла без происшествий
26 июня 2023

Четыре медали завоевали псковичи в турнире по тяжёлой атлетике «Память»
26 июня 2023

Общегородской выпускной пройдёт в Пскове 27 июня
26 июня 2023

Более 20 музыкальных групп выступили на площадке фестиваля «Виноград» в Пскове
26 июня 2023

Роспотребнадзор актуализировал список безопасных пляжей Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...