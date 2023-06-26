Крупную партию рыбы запретили провозить через Псковскую область

14:47, 26 июня 2023, ПАИ

Партию мороженной скумбрии общим весом 19,4 тонны с поддельной датой выработки не пропустили через МАПП «Убылинка» в Псковской области. Груз следовал из Исландии и направлялся в Казахстан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе контрольно-надзорного мероприятия Россельхознадзор установил, что дата выработки рыбы в ветеринарном сертификате не соответствовала информации на маркировочной этикетке товара.

Кроме того, дата прибытия груза в Литву опережала дату выдачи в ветеринарном сертификате Исландии.

В итоге сотрудники ведомства запретили ввоз скумбрии на таможенную территорию ЕАЭС и возвратили груз владельцу.