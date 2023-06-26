Жительница Куньинского района заплатит 100 тысяч рублей за кражу 8 тысяч

15:57, 26 июня 2023, ПАИ

100 тысяч рублей выплатит жительница Куньинского района за кражу из дома в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Великих Лук.

В ходе судебного следствия установлено, что 17 апреля жительница Куньинского района незаконно проникла в дом на улице Я. Арно в Великих Луках и похитила восемь тысяч рублей.

Великолукский городской суд вынес обвинительный приговор. Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.