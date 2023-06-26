Великолучанин из ревности избил соперника трубой

16:04, 26 июня 2023, ПАИ

Великолучанин из ревности нанес мужчине 12 ударов металлической трубой. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Великих Лук.

«В марте во время конфликта между двумя мужчинами, связанного с привязанностью обоих к одной женщине, один из них, используя металлическую трубу, нанес другому не менее 12 ударов по голове и рукам, причинив тем самым потерпевшему повреждения, повлекшие легкий вред его здоровью», - уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому в том числе может грозить лишение свободы на срок до двух лет.