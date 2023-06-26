15 тысяч долларов попыталась вывезти из Псковской области гражданка Украины

14:54, 26 июня 2023, ПАИ

В Себежском районе на границе России и Латвии сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного вывоза из РФ 15 тысяч долларов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Гражданка Украины попыталась спрятать в личных вещах 15 тысяч долларов США, порядка 2,5 тысячи гривен и более 9 тысяч рублей. Выявленные валютные средства переданы сотрудникам таможни для проведения дальнейших процессуальных действий. Во время разговора с пограничником о наличии запрещенных к перемещению предметов женщина заметно нервничала и проявляла раздражительность.

Напомним, что в соответствии с указом президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» с 2 марта 2022 года запрещено вывозить иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США.