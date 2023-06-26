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Общество

Банк ДОМ.РФ назвал регионы с возросшим спросом на ипотеку на вторичном рынке

По данным Банка ДОМ.РФ, в январе – июне 2023 года наибольший интерес к ипотеке на вторичное жилье зафиксирован в Московской области – рост в 2,6 раза, объём кредитования за это время составил 1,2 миллиарда рублей. Далее следуют Санкт-Петербург (в 2,4 раза, 1,4 млрд рублей) и Москва (в 2,3 раза, 4,2 млрд рублей).

Фото: ДОМ.РФ

В первую пятёрку также вошли Краснодарский край (в 2 раза, 340 млн рублей) и Самарская область (в 1,7 раза, 570 млн рублей).

«С начала года мы оформили свыше 3000 кредитов на покупку вторичной недвижимости на общую сумму 12,3 млрд рублей – по сравнению с тем же периодом прошлого года рост более чем в полтора раза в количестве и практически в два раза в объёме. В нашем случае сказывается не только общее для рынка смещение спроса на готовое жильё, но и снижение ставки по соответствующей программе в мае. Как результат, за неполный месяц выдачи увеличились на 10 %», – прокомментировал зампред правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Средняя цена приобретаемой в кредит квартиры на вторичке в текущем году составляет 5,85 миллиона рублей. В прошлом году в том же периоде цена составляла 4,85 миллиона. А средняя сумма кредита в 2023 году – четыре миллиона, в прошлом – 3,3 миллиона рублей.

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