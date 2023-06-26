Более 20 музыкальных групп выступили на площадке фестиваля «Виноград» в Пскове

15:49, 26 июня 2023, ПАИ

23 музыкальных коллектива выступили за всю работу площадки «Крым» на фестивале «Виноград» в Пскове. Об этом сообщил руководитель отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин в ходе пресс-конференции сегодня, 26 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

«Джазовый фестиваль удался, надеюсь, что мероприятие станет ежегодным. Он идеально вписался в формат «Винограда». Выступило девять коллективов с разной географией», – рассказал он.

Кроме того, Александр Робин сообщил, что в этом году был записан саундтрек с Лизой Матрёшкой. «В субботу состоялась презентация этого гимна, в конце все подпевали», – отметил он.

«Хочется ещё поблагодарить горожан и туристов за поведение. Хочется поставить пять. Не было эксцессов, проблемных моментов», – резюмировал руководитель отдела специальных проектов.

Напомним, в Пскове с 17 по 26 июня прошла познавательная эногастрономическая ярмарка «Виноград», посвящённая эногастрономии, науке, культуре и искусству. В программе было представлено больше 40 брендов российского вина, гастрономическая ярмарка, дегустация вина с сомелье, знакомство с южной кухней, мастер-классы и активности для детей, выступления музыкальных групп, перформансы и многое другое.

Со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ. Фоторепортаж можно посмотреть здесь.