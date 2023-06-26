Ярмарка «Виноград» в Пскове прошла без происшествий

16:37, 26 июня 2023, ПАИ

Познавательная эногастрономическая ярмарка «Виноград» в Пскове в этом году прошла без происшествий. Об этом на пресс-конференции организаторов сообщил заместитель главы администрации города Алексей Несмашный.

Также Алексей Несмашный выразил слова благодарности полицейским. «Они [полицейские. – ПАИ] дни и ночи работали с нами», – сказал он.

«Всегда есть над чем работать. Надеемся, что следующий виноград пройдет ещё лучше <…> В этом году было больше гастрономии, больше точек питания, все они представляют нашу область», – поделился Алексей Несмашный.

Он добавил, что мероприятие посетили представители власти из других регионов. «Решение в отношении арт-объектов будем принимать совместно. Если что, конечно же, город возьмёт на себя, будет следить за их безопасностью», – заключил Алексей Несмашный.

Напомним, в Пскове с 17 по 26 июня прошла познавательная эногастрономическая ярмарка «Виноград», посвящённая эногастрономии, науке, культуре и искусству. В программе было представлено больше 40 брендов российского вина, гастрономическая ярмарка, дегустация вина с сомелье, знакомство с южной кухней, мастер-классы и активности для детей, выступления музыкальных групп, перформансы и многое другое.

Со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.