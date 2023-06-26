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Общество

Девятая встреча литературного проекта «Букбар» прошла в Пскове

Девятое мероприятие литературного проекта «Букбар», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, прошло 17 июня в псковском «Лофте». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: «Лофт»

Книжный блогер и автор фентезийного мира «Сожжённые земли» Анна Щучкина, а также читающий учитель истории Иван Марченко рассказали о десяти книгах, которые советуют прочитать. Список получился очень разнообразным: если Анна Щучкина сконцентрировалась на фэнтези, то в списке Ивана Марченко можно было обнаружить не только Крапивина с Ефремовым, но и даже Островского с Симоновым.

  • «Букбар»
    Фото: Лофт
  • «Букбар»
    Фото: Лофт
  • «Букбар»
    Фото: Лофт
  • «Букбар»
    Фото: Лофт
  • «Букбар»
    Фото: Лофт
  • «Букбар»
    Фото: Лофт
  • «Букбар»
    Фото: Лофт
  • «Букбар»
    Фото: Лофт
  • «Букбар»
    Фото: Лофт

«Очень любопытный формат проекта! Для меня было необычно и крайне интересно рассказать о книгах, которые мне нравятся и пообщаться с людьми о них. Мне кажется «Букбар» очень полезен, особенно для молодёжи. Он даёт возможность узнать с другой стороны о литературе», – поделился своим мнением Иван Марченко.

Анна Щучкина отметила, что аудитория была разноплановой и среди них она увидела своих подписчиков и других блогеров. Она также презентовала свою книгу: «Сожженные земли. Лишний». Роман вышел накануне встречи, но не успел прийти автору из издательства.

«Интересно, что я сидела рядом с учителем истории, и мы говорили о совершенно разных книгах, это было безумно интересно! Я говорила о фэнтези и не устану повторять, что этот жанр действительно помогает людям оставаться уверенными в себе, счастливыми. Это как открывать двери в разные миры и разные чувства, впечатления», – резюмировала Анна Щучкина.

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