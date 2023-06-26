Девять тысяч детей посетили ярмарку «Виноград» в Пскове

18:30, 26 июня 2023, ПАИ

Девять тысяч детей провели время в детской зоне на эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове. Об этом сообщила директор Центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова на пресс-конференции сегодня, 26 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Она добавила, что все организаторы ярмарки, в том числе аниматоры и волонтёры, работали на износ.

Помимо этого, в новом году ярмарка расширила парк деревянных фигур – их было около 25.

«Ярмарка ни разу не пустовала, всегда была полна зрителями. Отрадно, что наша команда принимала участие в этой работе. Очень важна возможность семейного отдыха, это очень хорошая история. Каждый день наблюдала картины, как в зоне «Дон» сидели семьи, играли в игры. Это прекрасный показатель того, что ярмарка – семейный отдых и возможность провести время вместе», – сказала спикер.

Со всеми новостями мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.