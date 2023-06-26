В этом году мы закончили ярмарку с большим успехом – организаторы «Винограда» в Пскове

18:38, 26 июня 2023, ПАИ

С большим успехом закончилась познавательная эногастрономическая ярмарка «Виноград» в Пскове в этом году, заявил руководитель Национального агентства маркетинга российского вина Павел Майоров на пресс-конференции организаторов сегодня, 26 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

«В этом году мы закончили ярмарку с большим успехом, относительно прошлого года. Длилась она столько же сколько и в том году. Физическое пространство охватывала то же», – сказал Павел Майоров.

Он отметил, что площадка «Крым» была самой популярной.

«Другие крупные игроки пытаются организовать большие ярмарки, но ещё долго ни одна ярмарка не приблизится к результатам, которых мы добились. Мы бросаем такой вызов, пусть коллеги возьмут себя в руки. Нужно стремится к цифрам, которые мы достигли в Пскове», – подчеркнул Павел Майоров, отметив, что «Виноград» становится эталоном таких крупных событий.

Павел Майоров уточнил, что все участники уехали довольные и хотят участвовать ещё. Кто приезжал впервые, поняли, что им нужно сделать, чтобы быть более эффективнее.

Он также рассказал, что в шатре «Винология» побывало 1032 человека. 712 уникальные, это те люди, которые хотели получить уникальные знания. Также 152 человека получили паспорт «Амбассадор российского вина».

«Мы считаем очень успешной эту ярмарку. То, что удалось наработать с городом, с театрально-концертной дирекцией дорого стоит. Надеемся, что удастся выйти за пределы Пскова», – заключил Павел Майоров.

Напомним, в Пскове с 17 по 26 июня прошла познавательная эногастрономическая ярмарка «Виноград», посвящённая эногастрономии, науке, культуре и искусству. В программе было представлено больше 40 брендов российского вина, гастрономическая ярмарка, дегустация вина с сомелье, знакомство с южной кухней, мастер-классы и активности для детей, выступления музыкальных групп, перформансы и многое другое.

Со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ. Фоторепортаж можно посмотреть здесь.