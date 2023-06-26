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Четыре медали завоевали псковичи в турнире по тяжёлой атлетике «Память»

Псковичи завоевали комплект наград на III юношеском турнире по тяжёлой атлетике «Память», который прошёл в Пскове 24 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Псковской и Новгородской областей. Под руководством тренера Игоря Цветкова команду Пскова представляли спортсмены спортивной школы олимпийского резерва «Надежда».

Золотые медали завоевали псковичи Григорий Валуев (весовая категория 49 килограммов), Алексей Козлов (67 килограммов), Кирилл Стыров (73 килограммов), третье место получил Тимофей Соловьев (81 килограмм).

К тому же Григорий Валуев установил три рекорда Псковской области среди юношей 13-15 лет: рывок 50 килограммов, толчок 57 килограммов, двоеборье 107 килограммов.

Отметим, турнир проходит в память о тренерах Пскова Евгении Баландине, Вильяме Драбкине, Виталии Васильеве, Анатолии Малыгине.

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