Узбекский журналист написал о прошлом и настоящем Пскова

10:44, 27 июня 2023, ПАИ

В еженедельной социально-аналитической газете «Аргументы недели. Узбекистан» вышла статья о Псковской области. Об этом сообщается на официальной странице представительства МИД России в Пскове в соцсети «ВКонтакте».

Материал для публикации стал результатом пресс-тура для иностранных журналистов, организованного правительством Псковской области и МИД России. Среди аккредитованных журналистов были представители шести стран: Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Саудовской Аравии, Китая и Узбекистана.

В рубрике «Туризм» в статье о Пскове под названием «Прошлое и настоящее» рассказывается об экономических перспективах Псковской области в контексте работы особой экономической зоны «Моглино», о потенциале туристского кластера и богатой истории Псковщины.

Корреспондент из Узбекистана в своей публикации особо отметил историческое наследие Пскова и множество привлекательных туристических достопримечательностей на территории региона, включая Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» и Изборскую крепость.