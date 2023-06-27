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Общество

Узбекский журналист написал о прошлом и настоящем Пскова

В еженедельной социально-аналитической газете «Аргументы недели. Узбекистан» вышла статья о Псковской области. Об этом сообщается на официальной странице представительства МИД России в Пскове в соцсети «ВКонтакте».

Материал для публикации стал результатом пресс-тура для иностранных журналистов, организованного правительством Псковской области и МИД России. Среди аккредитованных журналистов были представители шести стран: Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Саудовской Аравии, Китая и Узбекистана. 

В рубрике «Туризм» в статье о Пскове под названием «Прошлое и настоящее» рассказывается об экономических перспективах Псковской области в контексте работы особой экономической зоны «Моглино», о потенциале туристского кластера и богатой истории Псковщины.

Фото: пресс-служба МИД РФ в соцсети «ВКонтакте»

Корреспондент из Узбекистана в своей публикации особо отметил историческое наследие Пскова и множество привлекательных туристических достопримечательностей на территории региона, включая Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» и Изборскую крепость.

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