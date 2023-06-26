Дефекты покрытия на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове устранят по гарантии

19:16, 26 июня 2023, ПАИ

Дорожные работы на пересечении улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове будут проводиться с 23:00 26 июня по 6:00 27 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Из-за дорожных работ движение транспорта будет ограничено по полосам. Устранение деформаций асфальтового покрытия на перекрестке будет проводиться в рамках гарантийных обязательств.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.