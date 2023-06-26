Изборский музей приглашает жителей и гостей Псковской области на экскурсии

20:17, 26 июня 2023, ПАИ

Жителей и гостей Псковской области приглашают на экскурсии по экспозициям Государственного музея-заповедника «Изборск». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Экспозиция «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии» рассказывает о зарождении, истории и развитии одного из первых городов на Руси, на протяжении более чем шести веков защищавшего Русскую землю от врагов. Сборные сеансы: 12:00, 14:00, 16:00.

Тем, кто захочет поближе познакомиться с этнографическим многообразием Изборска и его традициями, советуют посетить экспозицию «Русские и сето. Одна земля, общая история». Здесь представлена этнографическая коллекция музея-заповедника, собрание полотенец, прялок, самоваров, старинных фотографий, предметов мебели и традиционного национального костюма русских и сето. Сборные сеансы: 10:00, 12:00, 14:00

Посетив экспозицию «Изборская земля – святые места для русской культуры», гости узнают о периоде конца XIX – начала XX века, когда Изборск становится центром русской культуры и духовности, местом паломничества для выдающихся русских учёных, археологов, художников, писателей, вернувших ему былую славу. Сборные сеансы: 11:00, 13:00, 15:00.

«Приглашаем присоединиться к сборным группам и посетить музейные экспозиции с другими любителям истории!» – отметили в пресс-службе.

Дополнительную информацию можно уточнить по номеру телефона (8 8112) 33-16-17 с 10:00 до 18:00 ежедневно.