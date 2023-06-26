У жителя Порхова конфисковали машину за вождение в состоянии опьянения

20:47, 26 июня 2023, ПАИ

У жителя Порхова конфисковали машину за вождение в состоянии опьянения. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Порховского района.

Так, приговором Порховского районного суда, 30-летний житель города Порхова признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортного средства в состоянии опьянения).

«В ноябре 2022 года мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем, передвигаясь по городу Порхову и Порховскому району, пока его действия не были пресечены сотрудниками полиции», – уточнили в прокуратуре.

С учётом позиции государственного обвинителя, учитывая неоднократность совершённых порховичом аналогичных деяний, наличия непогашенной судимости, суд назначил виновному наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. Также судом конфискован в собственность государства автомобиль Xyundai iX35, принадлежащий осуждённому.