Профилактическая акция «Антинарко – 2023» прошла в Бежаницком районе

21:25, 26 июня 2023, ПАИ

Профилактическую акцию «Антинарко – 2023» провели волонтёры Бежаницкого молодёжного центра «Юность». Мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Об этом пишет газета «Сельская новь».

По данным МО МВД России «Бежаницкий», в прошлом году 13 лиц привлекли к уголовной и административной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и их потребление.

«Опасность наркотиков в том, что они оказывают разрушающее действие на организм спустя какое-то время, когда зависимость сформировалась и самостоятельно завязать с наркотиками уже невозможно», – отмечается в сообщении.

Если вы стали свидетелем распространения или немедицинского употребления наркотиков, сообщите об этом, позвонив по телефону доверия: (8112) 59-22-33 или в дежурную часть УМВД России по Псковской области: (8112) 66-16-49.