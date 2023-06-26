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Общество

Комитет Госдумы поддержал введение налога на сверхприбыль

Принятие в первом чтении законопроекта о налоге на сверхприбыль крупных компаний поддержал комитет Госдумы по бюджету и налогам. Законопроект был внесён правительством РФ, сообщает РИА Новости.

Фото: ПАИ

В целях увеличения доходов федерального бюджета документ предусматривает однократную уплату такого налога крупными компаниями, у которых средняя прибыль за 2021–2022 годы превысила 1 миллиард рублей.

Не будут платить этот налог компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, плательщики единого сельхозналога. От уплаты налога на сверхприбыль освобождаются и компании нефтегазового сектора и добычи угля.

Ставка налога на сверхприбыль составит 10 % от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы. Налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно.

Власти планируют привлечь в федеральный бюджет за счёт налога на сверхприбыль 300 миллиардов рублей. Предполагается, что средства от этого налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы.

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