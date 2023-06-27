Всемирный день рыболовства отмечают 27 июня

07:19, 27 июня 2023, ПАИ

Всемирный день рыболовства отмечают 27 июня. Праздник установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 года, пишет calend.ru.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в настоящее время объем продукции мирового промышленного рыболовства ежегодно составляет около 90 млн тонн, из них вылов в морях — примерно 90%, остальное — во внутренних водоемах.

Рыболовные промыслы обеспечивают прямую и косвенную занятость до 120 млн человек во всем мире, являются мощным фактором развития территорий, способствуя решению проблемы занятости и благосостояния населения.