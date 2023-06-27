Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Елисей Гречкосей наступил по народному календарю

27 июня вспоминают еврейского пророка Элишу (в русской традиции — Елисей), который был сыном зажиточного пахаря. Об этом сообщает calend.ru.

По преданию, Илья-пророк призвал его к себе и сделал своим помощником. После смерти учителя Елисей сам стал пророчествовать. Он занимался этим в течение 65 лет, при шести израильских царях. Говорил правителям всю правду, обличал нечестие и идолопоклонство. Елисей умер в возрасте около 100 лет. С именем пророка связывали много чудес: исцеление больных и воскрешение умерших, умножение елея и хлебного зерна. 

На Руси на Елисея продолжали сеять гречиху. Этим занимались обычно в ясную и сухую погоду. «Коли пыль на бороне, то и блин на решете», — говорили крестьяне. Гречиха была крайне важной культурой для русского народа. О ней даже складывали особые пословицы и поговорки.

Хотя сеяли гречиху в сухое поле, после посева нужен был дождь — чтобы быстрей семена проросли. Для этого люди заклинали крапиву, просили ее обжечь небеса, чтобы оттуда хлынул ливень. Но дождя ждали только на следующий день: ведь если зарядит на Елисея, это предвещает еще долгих семь недель сырой погоды.

В этот день также принято было освящать новую одежду, чтобы она не принесла своему хозяину несчастий. Так же поступали с чужой одеждой, доставшейся в дар или в наследство. Конечно, люди не ждали целый год до Елисеева дня, чтобы освятить все обновки. Ритуал совершали только с вещами, купленными после Нового года и надетыми не более трех раз, а также с нарядами, в которых человек чувствовал себя неуютно
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 июня 2023

Псковичам назвали высокооплачиваемые вакансии за июнь
27 июня 2023

До +26 градусов ожидается в Пскове сегодня
27 июня 2023

Горводоканал предупредил псковичей об отключении водоснабжения
26 июня 2023

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков провёл в псковском планетарии встречу с детьми
26 июня 2023

Полная стенограмма обращения Владимира Путина к гражданам РФ 26 июня
26 июня 2023

Комитет Госдумы поддержал введение налога на сверхприбыль
26 июня 2023

Профилактическая акция «Антинарко–2023» прошла в Бежаницком районе
26 июня 2023

Научный сотрудник ПсковГУ представила вуз на Всероссийском семинаре проекта «Без срока давности»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...