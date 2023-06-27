Елисей Гречкосей наступил по народному календарю

07:38, 27 июня 2023, ПАИ

27 июня вспоминают еврейского пророка Элишу (в русской традиции — Елисей), который был сыном зажиточного пахаря. Об этом сообщает calend.ru.

По преданию, Илья-пророк призвал его к себе и сделал своим помощником. После смерти учителя Елисей сам стал пророчествовать. Он занимался этим в течение 65 лет, при шести израильских царях. Говорил правителям всю правду, обличал нечестие и идолопоклонство. Елисей умер в возрасте около 100 лет. С именем пророка связывали много чудес: исцеление больных и воскрешение умерших, умножение елея и хлебного зерна.

На Руси на Елисея продолжали сеять гречиху. Этим занимались обычно в ясную и сухую погоду. «Коли пыль на бороне, то и блин на решете», — говорили крестьяне. Гречиха была крайне важной культурой для русского народа. О ней даже складывали особые пословицы и поговорки.

Хотя сеяли гречиху в сухое поле, после посева нужен был дождь — чтобы быстрей семена проросли. Для этого люди заклинали крапиву, просили ее обжечь небеса, чтобы оттуда хлынул ливень. Но дождя ждали только на следующий день: ведь если зарядит на Елисея, это предвещает еще долгих семь недель сырой погоды.

В этот день также принято было освящать новую одежду, чтобы она не принесла своему хозяину несчастий. Так же поступали с чужой одеждой, доставшейся в дар или в наследство. Конечно, люди не ждали целый год до Елисеева дня, чтобы освятить все обновки. Ритуал совершали только с вещами, купленными после Нового года и надетыми не более трех раз, а также с нарядами, в которых человек чувствовал себя неуютно

