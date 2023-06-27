Власти запланировали индексацию пенсий дважды в год в течение двух лет

07:58, 27 июня 2023, ПАИ

Минтруд России предложил проиндексировать пенсии для неработающих пенсионеров два раза в год в 2025 и 2026 годах, разработав соответствующие параметры индексации.

Пенсии могут быть увеличены 1 января 2024 года на 5,3%, в результате чего среднегодовой размер страховой пенсии составит 22 772 рубля. С 1 февраля 2025 года ожидается индексация на 4% и с 1 апреля — корректировка на 3,8%, что приведет к среднегодовому размеру пенсии в 24 120 рублей.

С 1 февраля 2026 года увеличить пенсию планируется на 4%, а корректировка с 1 апреля составит 2,8%, в результате чего размер пенсии достигнет 25 690 рублей, передает РБК.

Отмечается, что будет увеличиваться фиксированная выплата к страховой пенсии. Так, с 1 января 2024 года она составит 7968 рублей. С 1 февраля 2024 года — 8287 рублей, а с 1 апреля следующего года вырастет до 8602 рублей. С 1 февраля 2025 года она составит 8946 рублей, а с 1 апреля — уже 9196 рублей.