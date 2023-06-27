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Общество

Ростуризм в 2022 году исполнил свои расходы с лучшим показателем в истории

Ростуризм в 2022 году исполнил свои расходы с лучшим показателем за все годы существования, достигнув почти 100%, сообщает Счетная палата по итогам проверки исполнения бюджета Ростуризма за прошлый год, пишет «Прайм».

Как напоминают аудиторы, президент РФ Владимир Путин 20 октября прошлого года подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития. «Однако до 31 декабря 2022 года ведомство исполняло те поручения, которые были записаны в Федеральном законе о бюджете на 2022 год», — отметил аудитор Сергей Штогрин, слова которого приводятся в материалах ведомства.

«В отчетном году Ростуризм исполнил свои расходы на уровне 98,4%, что стало лучшим показателем за все годы существования ведомства. Наибольшая доля расходов была направлена на предоставление субсидий и грантов юридическим лицам по различным направлениям господдержки туристической отрасли», — сообщает контрольное ведомство.

При этом проверка выявила ряд нарушений, допущенных агентством при реализации этих расходов. Так, отмечают аудиторы, отсутствовало обоснование на уменьшение размера субсидий туроператорам, вывозившим российских туристов в связи с действиями иностранных государств. Кроме того, при предоставлении субсидии по льготному кредитованию инвестпроектов в сфере развития внутреннего туризма были существенно нарушены сроки рассмотрения заявок банков (претендентов) — более чем на 70 дней, также не были доведены лимиты банкам-получателям субсидий по соглашениям, заключенным в 2021 году.

Еще одной существенной статьей расходов Ростуризма в 2022 году, по оценке аудиторов, стали ассигнования субъектам Российской Федерации на софинансирование строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры: в 2022 году исполнение этих расходов значительно улучшилось и составило 9,9 миллиарда рублей (97,2%) — за счет этих средств профинансированы 54 объекта в 20 регионах.

«Однако по итогам года из 27 объектов, которые должны были быть построены и введены в эксплуатацию в 2022 году, не введено 16-59% от запланированных», — отмечают в Счетной палате.

«В целом из 54 объектов не были достигнуты показатели технической готовности по 26. Все эти данные мы направляем в составе информационного письма в Минэкономразвития России, чтобы оно продолжало заниматься этими объектами», — заключил аудитор.

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