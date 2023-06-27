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Общество

В России увеличат материнский капитал

Размер материнского капитала в 2024 году планируют проиндексировать на 5,3%. Об этом сообщает агентство РБК, ссылаясь на материалы к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России.

По прогнозам Минэкономразвития, в следующие два года темпы роста цен составят порядка четырех процентов. Поэтому размер маткапитала планируют поднять соответственно до 642,8 тысячи рублей на первого ребенка и до 849,4 тысячи рублей — на второго в 2025 году. В 2026 году выплаты увеличат до 668,5 тысячи рублей и до 883,4 тысячи рублей соответственно.

Программа маткапитала в России действует с 2007 года. До 2020 года государство оказывало поддержку только семьям, где появился второй ребенок, затем эту меру распространили на появление первенца.

В 2023 году размер выплаты составляет 587 тыс. руб. на первого ребенка и 775,6 тыс. руб. — на второго. Эти средства можно потратить на уплату первоначального взноса или долга по ипотеке, улучшение жилищных условий без использования кредита, образование детей, формирование накопительной пенсии матери, а также на ежемесячную выплату (такая опция доступна только малоимущим семьям).
 

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