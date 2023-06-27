До +26 градусов ожидается в Пскове сегодня
Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области сегодня, 27 июня. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Местами пройдёт кратковременный дождь. Будет дуть умеренный ветер восточных направлений.
Температура воздуха днем по области составит от +22 до +27, ночью – от +7 до +12.
В Пскове днем пройдет кратковременный дождь. Температура днем будет от +24 до +26, ночью – от +10 до +12.
В Великих Луках также прогнозируются кратковременные дожди. Температура днем от +23 до +25, ночью – от +8 до +10.
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