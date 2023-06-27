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Псковичам назвали высокооплачиваемые вакансии за июнь

Псковичам назвали высокооплачиваемые вакансии за июнь. Об этом сообщает сервис SuperJob. 

Больше всего в Пскове в этом месяце готовы платить заведующему отделением реанимации и интенсивной терапии и заместителю главного врача по поликлинической работе − от 80 000 рублей. Наладчику машин и автоматических линий на заводе резиновой обуви предлагают от 62 000 рублей. Руководителю отдела подбора персонала готовы платить от 60 000 до 100 000 рублей. Замыкает рейтинг вакансия врача-неонатолога: от 60 000 рублей.

В SuperJob отметили, что больше всего в небольших российских городах предлагают в июне консультанту-аналитику «1С» на зарплату от 200 000 рублей в одном из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире. Вакансия удалённая.

Заместителю главного инженера в компании по добыче и изготовлению предметов из вулканических горных пород предлагают 150 000 — 160 000 рублей, а фармацевту — от 100 000 до 160 000 рублей.

Четвёртое место занимает вакансия руководителя службы персонала в одном из крупных международных ретейлеров, заработная плата которой начинается от 97 900 рублей.

Закрывает рейтинг вакансия дорожного мастера от 80 000 до 110 000 рублей.

Как отметили в сервисе, в числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в июне — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, информационных технологий, квалифицированных рабочих. Там добавили, что специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировали 22 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек.

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