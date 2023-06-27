У 54-летнего жителя Пыталовского района конфисковали мопед за пьяную езду

09:59, 27 июня 2023, ПАИ

У 54-летнего жителя Пыталовского района конфисковали мопед в доход государства за пьяную езду. Преступление произошло 22 апреля. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял транспортным средством – мопедом марки DELTA без государственного регистрационного номера. По дороге в деревню Линово Пыталовского района его остановил инспектор ДПС. При освидетельствовании на состояние алкогольного опьянения у жителя муниципалитета зафиксировали наличие алкоголя в соотношении 0,595 мг/л.

В прокуратуре также отметили, что мужчина ранее подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. За это его лишили водительского удостоверения на полтора года и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Правонарушителю назначили наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов с лишением права управления транспортными средствами на срок два года, а мопед конфисковали в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.