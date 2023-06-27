Единое пособие назначили почти на 34 тысячи детей в Псковской области

10:30, 27 июня 2023, ПАИ

Государственная мера поддержки в виде единого пособия распространяется в Псковской области на 33 768 детей и 873 беременных женщин региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Закон о едином пособии вступил в силу с 1 января текущего года. Соцфонд назначает единое пособие в формате социального казначейства. Это значит, что для получения выплаты родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал «Госуслуги». Остальные сведения поступают через межведомственное взаимодействие. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить выплату сразу на каждого ребёнка.

Единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки: ежемесячные выплаты на первого и третьего (последующего) ребёнка до трёх лет, ежемесячные пособия на детей от трёх до семи лет и детей от восьми до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам.

Напомним, что для оформления единого пособия дети и родители должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины её отсутствия.