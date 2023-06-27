Жители Псковской области смогут отдыхать на новом курорте на Балтийском побережье

10:14, 27 июня 2023, ПАИ

Жители Псковской области смогут отдыхать на новом курорте на Балтийском побережье. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Калининградской области создадут новый круглогодичный курорт к 2030 году, он станет частью проекта «Пять морей». Курорт будет оборудован большим бассейном с морской водой, что позволит принимать гостей круглый год.

Для того чтобы принять туристический поток, в Калининграде модернизируют аэропорт и реализуют крупные инфраструктурные проекты по размещению гостей. Администрация Калининградской области уже заключила соглашение с корпорацией Туризм.РФ, что ускорит процесс строительства нового курорта. Подписание соглашения состоялось в присутствии вице-премьера Дмитрия Чернышенко. «Мы рассчитываем, что уже осенью сможем руководству страны показать начало реализации проекта, который будет входить в большой проект «Пять морей», — заявил заместитель председателя правительства РФ.

Новый балтийский курорт станет одним из крупных проектов по созданию круглогодичных морских курортов в России. Планируется, что вместе они будут принимать около 10 млн человек в год.