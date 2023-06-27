Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Фабрика рекламы Энди» на муниципальных выборах в Псковской области
Размещение на наружных рекламных носителях агитационных материалов, организация промоакций и BTL-мероприятий, изготовление сувенирной продукции и печать агитационных материалов, предназначенных для проведения предвыборной агитации на:
- Выборы депутатов Собрания депутатов Красногородского муниципального округа первого созыва;
- Выборы депутатов Собрания депутатов Локнянского муниципального округа первого созыва;
- Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Куньинского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1;
- Выборы главы Псковского района;
- Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Пушкиногорского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1;
- Выборы депутатов Собрания депутатов Невельского муниципального округа первого созыва;
- Выборы депутатов Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа первого созыва;
- Выборы депутатов Собрания депутатов Опочецкого муниципального округа первого созыва;
- Выборы депутатов Собрания депутатов Печорского муниципального округа первого созыва;
- Выборы депутатов Собрания депутатов Пыталовского муниципального округа первого созыва;
- Выборы депутатов Собрания депутатов Струго-Красненского муниципального округа первого созыва.
ООО «Фабрика рекламы Энди» (ИНН 6027147971, КПП 602701001, ОГРН 1136027001296, р/с 40702810451000000109, к/с 30101810300000000602, БИК 045805602, Псковское отделение №8630 ПАО Сбербанк, юридический адрес: 180007, Псков, улица Красноармейская, 4, кабинет № 4, почтовый адрес: 180007, Псков, улица Красноармейская, 4, кабинет № 4) готово оказывать услуги и работы по размещению на наружных рекламных носителях агитационных материалов, организации промоакций и BTL-мероприятий, изготовлению сувенирной продукции и печати агитационных материалов, предназначенных для проведения предвыборной агитации.
Прайс-лист на наружную рекламу в Пскове:
Щиты 6*3 м.
• стоимость размещения составляет 18 000 – 25 000 руб./мес. • стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно 1 раз в месяц. • стоимость печати баннера 320 гр – 450 руб./кв.м.
Сити-форматы 1,2*1,8 м.
• стоимость размещения составляет 5 500 руб./мес.
• стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно 1 раз в месяц. • стоимость печати баннера 320 гр – 450 руб./кв.м.
Сити-формат 1*2,4 м.
• стоимость размещения составляет 5 500 руб./мес.
• стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно 1 раз в месяц. • стоимость печати баннера 320 гр – 450 руб./кв.м.
Пиллар 1,4*3 м.
• стоимость размещения составляет 12 000 руб./мес.
• стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно 1 раз в месяц.
• стоимость печати баннера 320 гр – 450 руб./кв.м.
LED-ЭКРАН
2*1,5 МФЦ
• стоимость размещения составляет 10 000 руб./мес.
• стоимость размещения – бесплатно.
• стоимость изготовления ролика – 5000 руб.
1,2*1,8 ТРЦ FJORD PLAZA
• стоимость размещения составляет 10 000 руб./мес.
• стоимость размещения – бесплатно.
• стоимость изготовления ролика – 5000 руб.
Прайс-лист на услуги по проведению промоакций и BTL-мероприятий:
|
ПОЗИЦИЯ
|
ЕД. ИЗМ.
|
СТОИМОСТЬ ЗА ЕД., ₽*
|
ПРОМОУТЕР
|
ЧАС
|
ОТ 250
|
CУПЕРВАЙЗЕР
|
ЧАС
|
ОТ 500
|
ОФОРМЛЕНИЕ
ШАРАМИ
|
МЕТР
|
ОТ 600
Предлагаем вам проведение промоакций и BTL-мероприятий любой сложности в г. Пскове и Псковской области. Расчет осуществляется индивидуально, по запросу заказчика.
Предлагаем вам изготовление сувенирной продукции любых характеристик (любой вид сувенирной продукции и любой способ ее персонализации).
Расчет осуществляется индивидуально, по запросу заказчика. Услуги дизайнера – 1 000 руб./час работы специалиста.
Печать газет:
4 полосы А3, 4+4, 45 гр
10000 шт = 80 000 руб.
30000 шт = 110 000 руб.
50000 шт = 156 000 руб.
100000 шт = 299 000 руб.
Листовки и флаерсы – офсетная печать
130 Г./КВ.М.
Листовки и флаерсы – цифровая печать
• 4+0 — полноцветная печать с одной стороны,
• 4+4 — полноцветная печать с двух сторон,
• 1+0 — печать с одной стороны одним цветом
130 Г./КВ.М.
Возможен вариант печати на бумаге 170 и 300 гр./м.кв.
Буклеты – офсетная печать
Широкоформатная печать
|
Материал
|
360 dpi
|
540 dpi
|
720 dpi
|
1080 dpi
|
Баннерная ткань: Frontlit, плотность 320 г/кв.м
|
600
|
700
|
760
|
880
|
Баннерная ткань: Frontlit, плотность 440 г/кв.м
|
720
|
820
|
880
|
1140
Интерьерная печать
|
Вид материала
|
Разрешение печати, dpi
|
Стоимость розница, руб./м.кв.
|
Пленка мат/глян 1.37 (Kemica, Avery)
|
540 х 720 dpi, 4 Pass
|
700
|
Пленка мат/глян 1.37 (Kemica, Avery)
|
720 х 720 dpi, 6 Pass
|
864
Интерьерная печать на матовой бумаге, 150 гр
Разрешение печати/формат
печати А2 А1 А0 за 1 кв.м 540 dpi 270 446 660 660 720 dpi 504 980 1960 1960
ООО «Фабрика рекламы Энди» предлагает вам изготовление и печать любых агитационных материалов с прочими характеристиками (любые форматы, разнообразный выбор бумаги и картона, любой способ печати и постпечатной обработки).
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