Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Фабрика рекламы Энди» на муниципальных выборах в Псковской области

15:12, 27 июня 2023, ПАИ

Размещение на наружных рекламных носителях агитационных материалов, организация промоакций и BTL-мероприятий, изготовление сувенирной продукции и печать агитационных материалов, предназначенных для проведения предвыборной агитации на:

Выборы депутатов Собрания депутатов Красногородского муниципального округа первого созыва;

Выборы депутатов Собрания депутатов Локнянского муниципального округа первого созыва;

Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Куньинского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1;

Выборы главы Псковского района;

Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Пушкиногорского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1;

Выборы депутатов Собрания депутатов Невельского муниципального округа первого созыва;

Выборы депутатов Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа первого созыва;

Выборы депутатов Собрания депутатов Опочецкого муниципального округа первого созыва;

Выборы депутатов Собрания депутатов Печорского муниципального округа первого созыва;

Выборы депутатов Собрания депутатов Пыталовского муниципального округа первого созыва;

Выборы депутатов Собрания депутатов Струго-Красненского муниципального округа первого созыва.

ООО «Фабрика рекламы Энди» (ИНН 6027147971, КПП 602701001, ОГРН 1136027001296, р/с 40702810451000000109, к/с 30101810300000000602, БИК 045805602, Псковское отделение №8630 ПАО Сбербанк, юридический адрес: 180007, Псков, улица Красноармейская, 4, кабинет № 4, почтовый адрес: 180007, Псков, улица Красноармейская, 4, кабинет № 4) готово оказывать услуги и работы по размещению на наружных рекламных носителях агитационных материалов, организации промоакций и BTL-мероприятий, изготовлению сувенирной продукции и печати агитационных материалов, предназначенных для проведения предвыборной агитации.

Прайс-лист на наружную рекламу в Пскове:

Щиты 6*3 м.

• стоимость размещения составляет 18 000 – 25 000 руб./мес. • стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно 1 раз в месяц. • стоимость печати баннера 320 гр – 450 руб./кв.м.

Сити-форматы 1,2*1,8 м.

• стоимость размещения составляет 5 500 руб./мес.

• стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно 1 раз в месяц. • стоимость печати баннера 320 гр – 450 руб./кв.м.

Сити-формат 1*2,4 м.

• стоимость размещения составляет 5 500 руб./мес.

• стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно 1 раз в месяц. • стоимость печати баннера 320 гр – 450 руб./кв.м.

Пиллар 1,4*3 м.

• стоимость размещения составляет 12 000 руб./мес.

• стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно 1 раз в месяц.

• стоимость печати баннера 320 гр – 450 руб./кв.м.

LED-ЭКРАН

2*1,5 МФЦ

• стоимость размещения составляет 10 000 руб./мес.

• стоимость размещения – бесплатно.

• стоимость изготовления ролика – 5000 руб.

1,2*1,8 ТРЦ FJORD PLAZA

• стоимость размещения составляет 10 000 руб./мес.

• стоимость размещения – бесплатно.

• стоимость изготовления ролика – 5000 руб.

Прайс-лист на услуги по проведению промоакций и BTL-мероприятий:

ПОЗИЦИЯ ЕД. ИЗМ. СТОИМОСТЬ ЗА ЕД., ₽* ПРОМОУТЕР ЧАС ОТ 250 CУПЕРВАЙЗЕР ЧАС ОТ 500 ОФОРМЛЕНИЕ ШАРАМИ МЕТР ОТ 600