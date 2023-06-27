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Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Фабрика рекламы Энди» на муниципальных выборах в Псковской области

Размещение на наружных рекламных носителях агитационных материалов, организация промоакций и BTL-мероприятий, изготовление сувенирной продукции и печать агитационных материалов, предназначенных для проведения предвыборной агитации на: 

  • Выборы депутатов Собрания депутатов Красногородского муниципального округа первого созыва;
  • Выборы депутатов Собрания депутатов Локнянского муниципального округа первого созыва;
  • Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Куньинского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1; 
  • Выборы главы Псковского района;
  • Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Пушкиногорского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1;
  • Выборы депутатов Собрания депутатов Невельского муниципального округа первого созыва;
  • Выборы депутатов Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа первого созыва;
  • Выборы депутатов Собрания депутатов Опочецкого муниципального округа первого созыва;
  • Выборы депутатов Собрания депутатов Печорского муниципального округа первого созыва;
  • Выборы депутатов Собрания депутатов Пыталовского муниципального округа первого созыва;
  • Выборы депутатов Собрания депутатов Струго-Красненского муниципального округа первого созыва.

ООО «Фабрика рекламы Энди» (ИНН 6027147971, КПП  602701001, ОГРН 1136027001296, р/с 40702810451000000109, к/с  30101810300000000602, БИК 045805602, Псковское отделение №8630 ПАО Сбербанк, юридический адрес: 180007, Псков, улица Красноармейская, 4, кабинет № 4, почтовый адрес: 180007, Псков, улица Красноармейская, 4, кабинет № 4) готово оказывать услуги и работы по размещению на наружных рекламных носителях агитационных материалов, организации промоакций и BTL-мероприятий, изготовлению сувенирной продукции и печати агитационных материалов, предназначенных для проведения предвыборной агитации. 

Прайс-лист на наружную рекламу в Пскове: 

Щиты 6*3 м.  

• стоимость размещения составляет 18 000 – 25 000 руб./мес. • стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно 1 раз в месяц. • стоимость печати баннера 320 гр – 450 руб./кв.м. 

Сити-форматы 1,2*1,8 м. 

• стоимость размещения составляет 5 500 руб./мес. 

• стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно 1 раз в месяц. • стоимость печати баннера 320 гр – 450 руб./кв.м. 

Сити-формат 1*2,4 м. 

• стоимость размещения составляет 5 500 руб./мес. 

• стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно 1 раз в месяц. • стоимость печати баннера 320 гр – 450 руб./кв.м. 

Пиллар 1,4*3 м. 

• стоимость размещения составляет 12 000 руб./мес. 

• стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно 1 раз в месяц. 

• стоимость печати баннера 320 гр – 450 руб./кв.м. 

LED-ЭКРАН 

2*1,5 МФЦ 

• стоимость размещения составляет 10 000 руб./мес. 

• стоимость размещения – бесплатно. 

• стоимость изготовления ролика – 5000 руб. 

1,2*1,8 ТРЦ FJORD PLAZA 

• стоимость размещения составляет 10 000 руб./мес. 

• стоимость размещения – бесплатно. 

• стоимость изготовления ролика – 5000 руб.

Прайс-лист на услуги по проведению промоакций и BTL-мероприятий: 

ПОЗИЦИЯ 

ЕД. ИЗМ. 

СТОИМОСТЬ ЗА ЕД., ₽*

ПРОМОУТЕР 

ЧАС 

ОТ 250

CУПЕРВАЙЗЕР 

ЧАС 

ОТ 500

ОФОРМЛЕНИЕ  

ШАРАМИ

МЕТР 

ОТ 600
 

Предлагаем вам проведение промоакций и BTL-мероприятий любой сложности в г. Пскове и Псковской области. Расчет осуществляется индивидуально, по запросу заказчика. 

 

 

Предлагаем вам изготовление сувенирной продукции любых характеристик (любой вид сувенирной продукции и любой способ ее персонализации).  

Расчет осуществляется индивидуально, по запросу заказчика. Услуги дизайнера – 1 000 руб./час работы специалиста. 

Печать газет: 

4 полосы А3, 4+4, 45 гр 

10000 шт = 80 000 руб. 

30000 шт = 110 000 руб. 

50000 шт = 156 000 руб. 

100000 шт = 299 000 руб. 

Листовки и флаерсы – офсетная печать 

130 Г./КВ.М. 

Листовки и флаерсы – цифровая печать 

4+0 — полноцветная печать с одной стороны, 

4+4 — полноцветная печать с двух сторон, 

1+0 — печать с одной стороны одним цветом 

130 Г./КВ.М.

Возможен вариант печати на бумаге 170 и 300 гр./м.кв.  

Буклеты – офсетная печать 

Широкоформатная печать

Материал

360 dpi

540 dpi

720 dpi

1080 dpi

Баннерная ткань: Frontlit, плотность 320 г/кв.м

600

700

760

880

Баннерная ткань: Frontlit, плотность 440 г/кв.м

720

820

880

1140

 


 

 

 

 

Интерьерная печать 

Вид материала

Разрешение  печати, dpi      

Стоимость розница, руб./м.кв.

Пленка мат/глян 1.37 (Kemica, Avery) 

540 х 720 dpi, 4 Pass

700

Пленка мат/глян 1.37 (Kemica, Avery) 

720 х 720 dpi, 6 Pass

864


 

 

 

 

 

 

Интерьерная печать на матовой бумаге, 150 гр 

Разрешение печати/формат  

печати А2 А1 А0 за 1 кв.м 540 dpi 270 446 660 660 720 dpi 504 980 1960 1960 

ООО «Фабрика рекламы Энди» предлагает вам изготовление и печать любых агитационных материалов с прочими характеристиками (любые форматы, разнообразный выбор бумаги и картона, любой способ печати и постпечатной обработки).  

Версия для печати
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